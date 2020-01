E' l'INVERNO più brutto di sempre (Di giovedì 30 gennaio 2020) Che INVERNO è? Bello? brutto? Dipende, come sempre, dai punti di vista. Il pensare comune non può esulare dalla soggettività, ovvero dai gusti personali. C'è chi preferisce il bel meteo, chi quello brutto. C'è chi ama il clima temperato, chi il freddo. Se però ragioniamo professionalmente, lasciando quindi da parte quello che può piacerci oppure no, dobbiamo dire che l'INVERNO 2019-2020 non verrà ricordato per brillantezza. Anzi, se proprio vogliamo dirla tutta verrà ricordato come uno dei più brutti inverni della storia. Se non come il più brutto in assoluto. Per quale motivo? Beh, lo ripetiamo, al di là dei gusti personali non è giusto che una stagione non faccia il proprio dovere. Da un po' di tempo a questa parte sono poche le stagioni che stanno rispettando le consegne. Soltanto l'Estate, alla fine fine, sta portando a termine il lavoro assegnatogli. Perché fa ... meteogiornale

Agenzia_Ansa : Giorni della merla con il caldo, sfatata la tradizione. Dal 29 al 31 gennaio prevarrà il sole, sarà più autunno che… - Claudia98Army : RT @mainellavita: Jungkook nella sua lettera per gli Army ha detto che arrivando l'inverno è diventato più sentimentale e che ha molti pens… - Avdoringbts : RT @mainellavita: Jungkook nella sua lettera per gli Army ha detto che arrivando l'inverno è diventato più sentimentale e che ha molti pens… -