Questi smartphone generano un campo elettromagnetico più forte degli altri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Una classifica aggiornata riporta i telefoni con il più alto valore SAR messi in commercio di recente e tutt'ora reperibili. Tutti i valori sono sotto i limiti imposti dall'Unione Europea, ma la lista evidenzia come alcuni produttori non riescano ancora rendere particolarmente efficienti i propri dispositivi nelle comunicazioni cellulari. fanpage

