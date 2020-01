Coppa Italia 2020: l’Inter attende la Fiorentina per un posto in semifinale. Conte si affida a Martinez e Lukaku (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Questa sera, 29 gennaio, andrà in scena l’ultimo quarto di finale di Coppa Italia tra Inter-Fiorentina. Una sfida molto interessante che vede, inevitabilmente, i nerazzurri partire favoriti. I ragazzi di Antonio Conte, però, non devono commettere l’errore di sottovalutare l’avversario visto che i viola, dopo l’arrivo di Iachini, hanno trovato una quadratura quasi impensabile solo poche settimane fa. Tra i padroni di casa problemi in mezzo al campo con solo tre big a disposizione, si tratta di Barella, Sensi e Borja Valero che dovrebbero partire dal primo minuto. Per quanto concerne la coppia d’attacco sicuro di un posto tra i primi undici Lautaro Martinez che sarà squalificato in campionato. Al suo fianco è possibile che Conte chieda uno sforzo a Lukaku. La linea di difesa sarà composta molto verosimilmente da Skriniar, de Vrij e Bastoni. In casa viola la ... oasport

Coppa Italia - Calhanoglu e Ibra spingono il Milan : Calhanoglu spinge il Milan a vincere una battaglia di 120' con il Torino conquistando un posto in semifinale di Coppa Italia contro la Juventus (12 febbraio e 4 marzo). Il turco e' entrato solo al 37' della ripresa, in tempo per segnare nei minuti di recupero il 2-2 che ha portato la sfida ai supplementari, e poi nel secondo mini-tempo ha colpito subito con un mancino da fuori area, potente quanto il colpo di destro con cui tre minuti dopo ...

Calcio - Milan-Torino 4-2 Coppa Italia 2020 : i rossoneri stendono i granata ai supplementari e volano in semifinale : Sarà quindi Juventus-Milan nella prima semifinale di Coppa Italia 2019- 2020 . I rossoneri , infatti, vincono in casa per 4-2 un match vibrante contro il Torino nel proprio quarto di finale della Coppa nazionale andando a riacciuffare i granata in extremis, e ribaltando tutto nei supplementari . Nonostante il ko Belotti e compagni si riscattano dopo il pesantissimo 0-7 subito sabato in casa contro l’Atalanta in campionato e dimostrano di ...

VIDEO Milan-Torino 4-2 - Coppa Italia 2020 Highlights : gol e sintesi. Calhanoglu e Ibrahimovic ribaltano la doppietta di Bremer : Il Milan stende per 4-2 dopo i tempi supplementari un coriaceo Torino e si regala la doppia semifinale di Coppa Italia 2019- 2020 contro la Juventus. A San Siro abbiamo vissuto un match ricco di gol ed emozioni. Andiamo a rivivere i sei gol della sfida che ha aperto la due-giorni di quarti di finale della Coppa nazionale. GLI Highlights DI Milan-Torino IL GOL DI BONAVENTURA 1-0 Milan 1 – 0 Torino Giacomo Bonaventura 12 #MilanTorino ...

LIVE Milan-Torino 4-2 - Coppa Italia calcio in DIRETTA : rossoneri che vincono nei supplementari e volano in semifinale. Pagelle e highlights : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 121′ Finisce la partita, Milan-Torino 4-2. 120′ Ci sarà un minuto di recupero, oramai si attende solo il fischio finale. 118′ Millico compie un passaggio morbido sul secondo palo per Izzo che al volo non trova la porta. 116′ Punizione di Ibrahimovic che viene deviata da Sirigu con i pugni. 114′ Fuori De Silvestri e Rincon per Laxalt e Lyanco nel Torino. 112′ ...

LIVE Milan-Torino 4-2 - Coppa Italia calcio in DIRETTA : dilagano i rossoneri con Ibrahimovic! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 114′ Fuori De Silvestri e Rincon per Laxalt e Lyanco nel Torino. 112′ Giallo per Ibrahimovic per fallo tattico su Rincon. 110′ Gooooooooooooooooooooooooooooool, Ibrahimovicccccccccccccccccccccccccccccc, Torino che non riesce più a reagire con Leao che centralmente serve Ibrahimovic che di piatto la mette sul secondo palo, Milan-Torino 4-2. 108′ ...

LIVE Milan-Torino 2-2 - Coppa Italia calcio in DIRETTA : si va ai tempi supplementari! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98′ Ammonito Mazzarri per proteste su un fallo di De Silvestri. 96′ Ancora una volta straordinaria parata di Sirigu su un tiro di piatto a botta sicura di Calhanoglu. 94′ Giallo per Conti per fallo su Verdi sulla fascia sinistra. 93′ Rebic prova a servire Ibrahimovic ma i due non si capiscono e regalano palla al Torino. 91′ Inizia il primo tempo supplementare! 22.44 ...

LIVE Milan-Torino 2-2 - Coppa Italia calcio in DIRETTA : pareggio di Calhanoglu da fuori area! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 95′ Strepitoso miracolo di Sirigu che vola su un tiro di collo pieno di Ibrahimovic. 94′ Leao se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per Ibrahimovic che manca incredibilmente il gol della vittoria a due passi dalla porta. 92′ Goooooooooooooooooooooooool, Calhanoglu uuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu, con un tiro da fuori area deviato da Djidji i rossoneri acciuffano il pareggio nel finale, ...

LIVE Milan-Torino 1-1 - Coppa Italia calcio in DIRETTA : fuori Piatek sotto una pioggia di fischi - dentro Ibrahimovic! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 66′ fuori Piatek e dentro Ibrahimovic per il Milan. 64′ Contropiede del Torino con Verdi che lancia Belotti che lascia a rimorchio per Berenguer che tira di prima intenzione ma debolmente. 62′ Beccato dai fischi Piatek che non approfitta di un grave errore di Sirigu in un rinvio corto. 60′ Si scalda Millico per il Torino se non dovesse restare in campo il capitano ...

