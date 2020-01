Virginia Raggi dice sì all’acquisto di Lucha y Siesta ma cancella l’autonomia delle donne (Di martedì 28 gennaio 2020) La sindaca Virginia Raggi ha dichiarato che ha avviato le pratiche per acquistare Lucha y Siesta, la casa per le vittime di violenza. Non è però chiaro se verrà garantita continuità al lavoro delle attiviste, psicologhe e avvocate che dal 2008 aiutano gratuitamente le donne che si rivolgono a loro. fanpage

virginiaraggi : Le “talpe” per la realizzazione della metro c proseguono il cammino per scavare il tunnel attraverso il quale la me… - virginiaraggi : Una bella notizia per gli abitanti del quartiere Torraccia, nel quadrante Est di Roma. Il giardino di Piazza Gaspar… - virginiaraggi : A Roma contro i roghi tossici a breve arriveranno nuove telecamere con sensori a infrarossi. In questo modo, per gl… -