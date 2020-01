Vibo Valentia, lite in banca: 42enne lancia una molotov contro l’edificio (Di martedì 28 gennaio 2020) Sconcertanti le notizie che arrivano da Vibo Valentia, Calabria. Secondo quanto diffuso dalle testate locali, un uomo, di fronte al diniego della banca di aprirgli un conto corrente, avrebbe lanciato contro l’ingresso dell’istituto di credito una bottiglietta incendiaria. La lite in banca per l’apertura del conto corrente Sono stati momenti particolarmente tesi nel centro di Vibo Valentia quest’oggi dove un uomo, un presunto 42enne disoccupato di Rombiolo – come diffuso da Il Corriere della Calabria – avrebbe reagito con violenza nei confronti della banca popolare dell’Emilia Romagna, Bper. Un gesto insano di fronte a quella che sarebbe stata una violenta lite con uno dei dipendenti della banca che gli avrebbe negato l’apertura di un conto corrente presso l’Istituto di Credito. lancia una molotov contro l’edificio Di fronte al niet del dipendente, il 42enne adirato si ... thesocialpost

