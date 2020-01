Regionali Emilia-Romagna, le Sardine: “Ora inizia la fase più dura” (Di martedì 28 gennaio 2020) Dopo la riconferma di Stefano Bonaccini come Presidente arrivata dai risultati delle elezioni Regionali dell’Emilia-Romagna, le Sardine si preparano ad una nuova fase. Il movimento ha infatti intenzione di far sentire la propria voce anche nelle future tornate elettorali. Sardine dopo le Regionali in Emilia-Romagna I quattro fondatori bolognesi, tra cui Mattia Santori, hanno affermato che dopo la “prima buona notizia da tanto tempo a questa parte” avrà inizio la loro fase più dura. Nel dichiarare di non essersi montati la testa quando hanno riempito 142 piazze in tutta Europa, hanno spiegato che non inizieranno a farlo ora, pur consci del contributo che hanno dato al risultato del voto Emiliano-romagnolo. “Saremo attenti e vigili dove si è già votato, saremo presenti e agguerriti dove si voterà“, hanno fatto sapere con riferimento alle prossime elezioni. ... notizie

