Antonio Zequila attacca Patrick al GF Vip: “Gli do una gomitata in bocca” (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Antonio Zequila contro Patrick Pugliese: “Se russa gli do una gomitata” La scorsa notte Antonio Zequila, parlando a tu per tu con Michele Cucuzza, ha fatto alcune affermazioni che l’hanno fatto finire nuovamente nella bufera. Cosa ha detto? L’attore del GF Vip 2020, dicendo la sua su Patrick Pugliese, si è molto lamentato del fatto che russi tutta la notte, non facendolo dormire bene. Per tale ragione Antonio Zequila ha confessato senza tanti peli sulla lingua a Michele Cucuzza: “Se russa…Davvero…Stavolta gli tiro una gomitata in bocca…” E Cucuzza, con il sorriso sulla bocca, ha immediatamente replicato: “Anch’io gliene tiro una…” Un botta e risposta che poco è piaciuto ai telespettatori del Grande Fratello Vip, i quali su twitter li hanno attaccati senza tanti convenevoli, chiedendo che ... lanostratv

