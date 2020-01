Stasera in tv: prima serata su tutti i canali (Di lunedì 27 gennaio 2020) Scopri cosa c’è Stasera in tv sulle principali emittenti televisive italiane. Film, trasmissioni speciali e appuntamenti fissi per accontentare ogni tipo di gusto. RAI 1 “La guerra è finita” – Fiction (3^ puntata) Ore 21:25 RAI 2 911 Fantasmi – Il vero Buck – La storia di Hen (2^ stagione, episodio 7) Ore 21:20 RAI 3 Presa diretta – Emilia Romagna all’ultimo voto (Programma attualità) Ore 21:20 RAI 4 “Riflessi di paura” – Film Ore 21:20 CANALE 5 Grande Fratello Vip 2020 – Reality Ore 21:20 ITALIA 1 I Mercenari 3 – Film Ore 21:20 L'articolo Stasera in tv: prima serata su tutti i canali proviene da Velvet Gossip. velvetgossip

