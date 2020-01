Nicola Armando, figlio di Umberto Tozzi: ‘Se mi chiedono se sono parente rispondo di no’ (Di lunedì 27 gennaio 2020) Continua la saga familiare dei Tozzi dopo la recente scomparsa di Serafina Scialò, ex compagna del cantante Umberto, che ha portato l’artista a fare delle dichiarazioni sul conto della donna. Umberto Tozzi ha infatti asserito di aver perdonato la Scialò “per tutto il male che ha fatto a me e a nostro figlio” facendo inoltre sapere che avrebbe potuto mandarla in galera per i soldi di cui lei si sarebbe appropriata: “A suo tempo le avevo firmato due assegni in bianco per pagare dei fornitori. Lei li mandò all’incasso: uno era di 100 milioni, l’altro di 350 milioni di lire” ha dichiarato. Ora a parlare è Nicola Armando, il figlio della coppia: “Avrei preferito che non parlasse di questioni di famiglia sui giornali” dice intervistato dal Corriere della sera come riporta Ilgiornale.it. Il figlio di Umberto Tozzi: “Mi chiamo Nicola ... tvzap.kataweb

