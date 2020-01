“L’Atalanta dovrebbe essere esclusa dalla Serie A, servono provvedimenti nei confronti di Percassi”, l’editoriale ironico di Criscitiello (Di lunedì 27 gennaio 2020) L’ultima giornata del campionato di Serie A ha confermato il momento entusiasmante da parte dell’Atalanta, la squadra di Gasperini sta disputando una stagione impressionante e quando è in giornata particolarmente di grazia riesce a rifilare 4-5 gol agli avversari. Addirittura 7 al Torino, nelle ultime ore non sono mancate le polemiche, nel mirino è finito l’atteggiamento dell’Atalanta che secondo alcuni avrebbe ‘infierito’ troppo. Ecco l’opinione del giornalista Michele Criscitiello nel suo editoriale. “In Lega Calcio dovrebbero prendere seri provvedimenti nei confronti della famiglia Percassi. L’Atalanta dovrebbe essere esclusa dalla Serie A. Al massimo fatela giocare in Bundesliga. Come si azzardano quei ragazzini a mandare in crisi tutte società gloriose come Torino, Udinese, Milan e tante altre. Chi gioca contro ... calcioweb.eu

