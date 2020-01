Fuori di seno per Cardi B ai Grammy, il marito Offset la soccorre con una mano (Di lunedì 27 gennaio 2020) La rapper americana lo scorso anno ha vinto un Grammy per il miglior album rap e quest'anno non vuole essere da meno: ad una festa pre cerimonia a Beverly Hills ha calcato il red carpet con un abito mozzafiato che ha fatto girare la testa ai fotografi e al marito Offset. La scollatura arriva a sfiorare l'ombelico, il seno rischia di uscire e il compagno la soccorre salvandola dall'inconveniente. Amante degli abiti eccentrici, Cardi B è stata da poco fotografata alla Parigi Fashion Week seminuda sfidando il freddo. fanpage

