Short track in tv oggi, Europei 2020: orari, programma, streaming (Di domenica 26 gennaio 2020) Terza giornata degli Europei di Short track 2020 in corso di svolgimento in Ungheria a Debrecen. L'Italia ha chiuso la giornata di ieri con due medaglie d'argento conquistate da Arianna Fontana nei 1500m e da Martina Valcepina nei 500m. Purtroppo per entrambe il discorso titolo Overall è già praticamente chiuso, con l'olandese Suzanne Schulting che ha fatto doppietta d'oro e messo già un'ipoteca. oggi giornata fondamentale anche per le staffette, entrambe in finale e a caccia di una medaglia. programma orari TV SECONDA GIORNATA Europei Short track Terza giornata degli Europei 2020 di Short track. La copertura sarà garantita dal canale streaming della ISU. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della competizione. Di seguito il programma: Domenica 26 gennaio 1000 M ore 14.02 Quarti femminili e maschili ore 14.51 Semifinali femminili e maschili ore ...

Eurosport_IT : BRAVISSIMA MARTINA! ?????? Argento per la Valcepina agli europei di Short Track a Debrecen! Squalificata Arianna Font… - xalekhinex : RT @JohannesBuckler: A cosa sto pensando? In attesa della gara dei quarti di finale della mia gara olimpica sui 1000 m. dello short track r… - AnCatDubh8 : RT @JohannesBuckler: Steven Bradbury, ventinove anni, quel giorno stava pensando al ritiro. Aveva vinto la sua prima medaglia d’oro nella s… -