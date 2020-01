“Non ce la faccio più a vedere mamma così”. Antonio Banderas fa emozionare a C’è posta per te (Di domenica 26 gennaio 2020) Una gran bella puntata quella di C’è posta per te in cui è arrivato, ad un erto punto, il mitico Antonio Banderas: il popolare attore spagnolo, 59 anni, è la sorpresa di un ragazzo di Catania per la sua mamma, a cui aveva bisogno di mandare un messaggio importante in un momento buio per tutta la famiglia. Parlando della figlia Stella e dei suoi 40 anni di carriera, Antonio Banderas ha spiegato a Maria De Filippi: “Provo ad avere un buon rapporto col tempo, accetto la mia età e sono felice di essere arrivato in questa fase della mia vita. Continuo a far vivere il bambino che c’è in me, che mi dice di andare sempre avanti a stimolare la mia creatività”. L’attore, in splendida forma e impegnato in progetti di danza, è l’ospite speciale intervenuto in aiuto di Andrea, che un anno fa ha perso il papà per un malore improvviso ed è preoccupato perché il lutto ha segnato tantissimo sua mamma. ... caffeinamagazine

