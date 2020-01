Meteo Stati Uniti: a Febbraio la rivincita dell'INVERNO, tempeste e ondate di freddo (Di domenica 26 gennaio 2020) ULTIME DAI CENTRI Meteo: dopo aver attraversato un periodo di clima decisamente mite in questa prima parte della stagione invernale, il freddo, unitamente ad una pesante ondata di maltempo, sta preparando un deciso attacco al settore nord-orientale statunitense. Stando alle previsioni del Centro Meteo Americano, il mese di Febbraio comincerà con l'arrivo di una profonda zona di bassa pressione che avrà origine sul Golfo del Messico e si sposterà in direzione nord-est interessando tutto il settore orientale statunitense con piogge intense e venti molto forti. Nel suo spostamento verso l'Atlantico settentrionale, la depressione provocherà un primo afflusso intenso di aria fredda di origine canadese. Nel corso della prima decade del mese di Febbraio si succederanno alcuni impulsi di aria artica, in moto dal Canada meridionale in direzione degli Stati Uniti centrali ed orientali, i ... meteogiornale

