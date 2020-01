La lettera di minaccia alla proprietaria di un cane (Di domenica 26 gennaio 2020) La vicenda è accaduta a Columbus, nell’Ohio. Un uomo senza identità, sta mandando delle lettere di minacce ai proprietari dei cani. A diffondere la notizia sui social network, è stata una donna di nome Elaine Putman, che ha reso pubblica la lettera ricevuta: “farai meglio a trovare un modo per impedire al tuo orribile cane di abbaiare nel cortile per tutto il giorno, oppure si ritroverà costretto a mangiare un paio di polpette avvelenate, con veleno per topi. Decidi tu! Benvenuta a Melrose Street!” Scioccata da quelle parole, la donna si è subito diretta alle autorità, ma gli agenti non hanno dato peso alle sue paure. Pochi giorni dopo, il cane del vicino di Elaine, è morto avvelenato. Soltanto allora le forze dell’ordine hanno deciso di indagare sulla vicenda ed hanno scoperto che in quest’ultimo anno, nella zona sono stati 11 i cani morti per ... bigodino

