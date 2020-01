“Il mio corpo sa che è ora di dire addio”, la lettera di addio al basket di Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Mentre il mondo dello sport inonda i social di messaggi di commiato a Kobe Bryant, e la retorica scorre con le lacrime, nella difficoltà di scrivere sulla morte improvvisa e drammatica di uno dei più grandi giocatori di basket della storia pubblichiamo la lettera che lui stesso aveva “inviato” al suo sport nel giorno del suo ritiro, a 37 anni. Quattro anni fa. La lettera che ispirò un cortometraggio – Dear basketball – realizzato con il regista e animatore Glen Kean, che vinse l’Oscar nel 2018. Le sue parole, prima di tutte le parole degli altri. Caro basket, dal momento in cui ho cominciato ad arrotolare i calzini di mio padre e a lanciare immaginari tiri della vittoria nel Great Western Forum ho saputo che una cosa era reale: mi ero innamorato di te Un amore così profondo che ti ho dato tutto dalla mia mente al mio corpo dal mio spirito alla mia anima. Da ... ilnapolista

chedisagio : Accettando l'Oscar 2018 per Dear Basketball, Kobe ringraziò tutti e finì salutando le figlie (allora solo tre) con… - Coninews : 'Ho corso su e giù per ogni parquet dietro ad ogni palla persa per te. Hai chiesto il mio impegno ti ho dato il mio… - FBiasin : Mi incazzerei molto se il mio avversario mi prendesse in giro per ostentare la sua manifesta superiorità, ma mi inc… -