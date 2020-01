“Città di Airola”, borsa di studio intitolata a Marilina Cirillo (Di sabato 25 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiAirola (Bn) – Un appuntamento che dà pregio all’intero territorio sannita. Una kermesse all’insegna dell’eccellenza che annualmente attira giovani e meno giovani interpreti da ogni angolo del mondo. Riflettori artistici che tornano ad accendersi su Airola dove, dal 18 al 31 Maggio 2020, si svilupperà l’edizione numero 12 del Concorso di Esecuzione musicale “Città di Airola“. Rassegna che, per la direzione artistica del maestro Anna Izzo, è organizzata dalla Scuola di musica “Mille e una nota“. L’appuntamento, che si avvale anche del patrocinio del Comune di Airola, avrà quale sua consueta location il locale Teatro comunale. Borse di studio e premi per un valore complessivo di 12.000 euro, le categorie di gara saranno le consuete. Ovvero Solisti (Archi, Chitarra), Musica da camera – per archi, ... anteprima24

