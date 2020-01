Sigarette smaltite come fruttaQuesta è l'Emilia di Bonaccini (Di venerdì 24 gennaio 2020) Guarda il video choc. Inceneritore Hera brucia plastiche come organiche. L’ente di controllo della Regione Arpae: tutto ok. Intervenuti i Carabinieri Forestali Segui su affaritaliani.it affaritaliani

Fotografofe : E voi, compratevi l'auto euro 69, che vogliamo l'aria pulita! - SecondoPaulo : RT @lucacampitello: Sigarette smaltite come scarti della frutta. Questa è l'Emilia di Bonaccini - lucacampitello1 : Sigarette smaltite come scarti della frutta. Questa è l'Emilia di Bonaccini -