Prima dell'alba: Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow volevano il ruolo di Julie Delpy (Di venerdì 24 gennaio 2020) Due dive di Hollywood avevano provato l'ingresso nella saga di Richard Linklater: Gwyneth Paltrow e Jennifer Aniston hanno tentato il provino nel 1995! Per la trilogia di Prima dell'alba, Julie Delpy non è stata l'unica a tentare il provino per il ruolo: anche Jennifer Aniston e Gwyneth Paltrow volevano entrare nel film del 1995 di Richard Linklater. Il primo lungometraggio in cui Ethan Hawke recitava accanto a Julie Delpy ha debuttato proprio nel 1995 al Sundance Film Festival. Il regista ha quindi proseguito la storia iniziata in Prima dell'alba con Before Sunset - Prima del tramonto e Before Midnight, arrivati nelle sale nel 2004 e nel 2013. Celebrando il venticinquesimo anniversario del debutto del film, sono state rilasciate un po' di curiosità sulla ... movieplayer

guerini_lorenzo : Un dovere in giorni delicati recarmi anche a Herat. So quanto fate per la rinascita dell’Afghanistan, del suo popol… - poliziadistato : #23gennaio Taranto 66 #Daspo a carico di tifosi della Nocerina Il 7 dicembre scorso, prima dell'incontro di calcio… - amnestyitalia : Alle 19.41 del 25 gennaio migliaia di fiaccole si accenderanno per ricordare il momento esatto dell'ultimo sms invi… -