Nessuno batte ‘Don Matteo 12’, Terence Hill è il re degli ascolti (Di venerdì 24 gennaio 2020) Con 6.162.000 spettatori pari al 26.8% di share, 'Don Matteo 12' vince ancora una volta la gara degli ascolti. La fiction con Terence Hill e Nino Frassica continua a essere amatissima dal pubblico di Rai1. Si ferma a 2.606.000 spettatori pari all’11.5% di share, il film 'Che bella giornata' proposto da Canale5. fanpage

