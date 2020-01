Basket, Ettore Messina: “Abbiamo combattuto fino alla fine, avremmo avuto chance di vincere con qualche tiro aperto sbagliato in meno” (Di venerdì 24 gennaio 2020) C’è una certa fiducia nelle parole di Ettore Messina, nonostante la sconfitta dell’Olimpia Milano in quel di Istanbul contro il Fenerbahce per 73-64. Si tratta di una fiducia che, però, è mista a un pizzico di amarezza, per l’andamento di una partita che, a un certo punto, sembrava possibile riprendere, per di più dal -17 del secondo quarto, il massimo svantaggio ospite. Queste le dichiarazioni dell’allenatore dell’AX Armani Exchange, piuttosto brevi ma sufficientemente chiare: “Abbiamo combattuto, siamo stati competitivi fino alla fine dopo un avvio complicato. Abbiamo sbagliato qualche tiro aperto e almeno tre conclusioni che nel quarto periodo ci avrebbero dato davvero la possibilità di vincere. Sono orgoglioso dell’impegno dei ragazzi, hanno dato tutto. Il Fenerbahce ha meritato di vincere, ma difendere la differenza punti penso sia stato molto ... oasport

