Uomini e Donne, Romolo interrompe la frequentazione con Olga? prima accusa, poi le chiede scusa (Di giovedì 23 gennaio 2020) Dal parterre del trono over di Uomini e Donne nell'appuntamento di oggi, 23 gennaio 2020, oltre il caos che ha investito nuovamente Armando, viene mostrata una storia travagliata che riguarda una coppia vista raramente nel programma ed è formata da Romolo e Olga. Sembra che il rapporto tra i due l'ultimo periodo non sia stato roseo: "Non lo sento più" dice Olga sedendosi al centro dello studio "Attacchi il telefono non è che non mi senti più" replica lui: "Ho dovuto bloccare il telefono perchè tu insisti. Ti avevo detto che non voglio sentirti più" ribatte Olga che sembra rabbiosa per qualche conto in sospeso con l'uomo. Per me sta diventando un incubo Maria. Mi telefona con qualsiasi numero. Io penso che sia la redazione a chiamarmi invece no! E' lui! In effetti Romolo e Olga nell'ultimo periodo non andavano più d'accordo, lui lamenta che l'amore che prova realmente per lei non sia ... blogo

