Roghi Australia | precipita un aereo antincendio

Il velivolo, impegnato in una operazione antincendio, era scomparso dai radar nella notte. Le vittime sono tre vigili del fuoco di nazionalità statunitense. Gli incendi che stanno devastando l'Australia continuano a mietere vittime: a perdere la vita, stavolta, tre vigili del fuoco americani, che erano in volo con un Hercules C-130 impegnati in una operazione antincendio.

