Eleonora Pedron | “Perché non mi sono sposata con Biaggi | i rapporti oggi”

Eleonora Pedron a Blogo : "Per rilanciare la carriera meglio La7 dei reality. Tv è maschilista? No - anzi..." (VIDEO) : È un periodo fortunato per Eleonora Pedron, in ambito lavorativo (ma non solo). La Miss Italia eletta nel 2002, infatti, è recentemente tornata in televisione da protagonista, alla conduzione - come anticipato da Blogo - di Belli dentro belli fuori, in onda (dal 18 gennaio) il sabato mattina su La7. Nel mentre ha ritrovato l'amore, grazie all'attore Fabio Troiano. Quest'ultimo, nella giornata di ieri, l'ha raggiunta sul set romano dove la ...

Eleonora Pedron e Fabio Troiano : passione nella prima foto ufficiale : Sono stati paparazzati insieme e gli ex hanno parlato di loro ma il vero e proprio battesimo pubblico ufficiale della coppia formata da Eleonora Pedron e Fabio Troiano è avvenuto solo oggi, dopo otto mesi, su Instagram. La foto ufficiale dove tutto è al posto giusto Il debutto in società in veste di coppia si è consumato sul profilo Instagram di Troiano che, per la prima volta, ha pubblicato uno scatto che lo ritrae insieme alla fidanzata ...

Eleonora Pedron : nuovo programma in tv e amore a gonfie vele con Troiano : Eleonora Pedron torna in tv: nuovo progetto su La 7 per l’ex Miss Italia Un nuovo progetto attende la showgirl ed ex Miss Italia Eleonora Pedron che fino all’anno scorso abbiamo visto come ospite fisso a Quelli che il calcio in onda su Rai2. Come fa sapere Tv Blog da sabato prossimo, 18 gennaio, alle […] L'articolo Eleonora Pedron: nuovo programma in tv e amore a gonfie vele con Troiano proviene da Gossip e Tv.

Belli dentro - Belli fuori su La7 - Eleonora Pedron al posto di Roberta Capua : Da sabato prossimo, 18 gennaio, torna su La7 ogni sabato alle 12.00 Belli dentro, Belli fuori, il programma dedicato alla salute ed al benessere. Alla conduzione quest'anno non più la coppia formata da Roberta Capua e Gianluca Mech (che restano alla guida di L'ingrediente perfetto, in onda anch'esso sull'emittente di Urbano Cairo), bensì quella composta da Eleonora Pedron e Margherita De Bac.Al centro delle puntate ci sarà, come sempre, ...