The Batman: una nuova foto di Colin Farrell svela il look di Pinguino (Di martedì 21 gennaio 2020) Una foto di Colin Farrell, immortalato in una pausa dal set svela il look che avrà la nuova versione del Pinguino in The Batman. Ecco come sarà il Pinguino di The Batman, con una chioma corta e argentata e dei baffetti sotto il naso, a svelarcelo è una foto di Colin Farrell in un momento di pausa dalle riprese. Le prime foto rubate dal set qualche settimana fa hanno confermato il ruolo affidato a Colin Farrell in The Batman, a quanto pare seguirà l'esempio del predecessore Danny DeVito indossando abiti scuri e portando con sé un ombrello, la sua arma. Adesso una foto ravvicinata pubblicata da Daily Mail Celebrity ci mostra anche il look di Colin Farrell in dettaglio, il colore argenteo dei capelli ... movieplayer

cinemaniaco_fb : ?????????????? The Batman: una nuova foto di Colin Farrell svela il look di Pinguino - Screenweek : Alcune foto del Daily Mail mostrano il look che #ColinFarrell sfoggerà in #TheBatman per interpretare il Pinguino,… - Uku_Lele91 : Breve storia triste: mi mancano 15 figurine per completare l'album del batman anniversary. L'unica altra persona ch… -