Overwatch: secondo un rumor sarebbe in via di sviluppo la funzionalità che consente di bannare gli eroi dalle partite (Di martedì 21 gennaio 2020) Una delle caratteristiche più richieste e molto spesso chiacchierate che alcuni giocatori hanno da sempre desiderato per Overwatch, è il ban agli eroi. Simile a League of Legends o Dota 2, grazie a questa funzionalità una squadra avrebbe la scelta di quale eroe eliminare dalla parte dell'avversario. Ciò consentirebbe di giocare diverse composizioni di squadra e aggiungerebbe più varietà alle partite.secondo un recente rumor questa feature potrebbe essere proprio in via di sviluppo. L'indiscrezione proviene dall'account Twitter Metro, che in precedenza aveva svelato in anteprima i dettagli di Ashe in Overwatch 2. A quanto pare la funzionalità verrà aggiunta tra qualche settimana, in previsione di un grande aggiornamento per Overwatch.In un successivo tweet l'utente consiglia di prendere questa notizia con le dovute precauzioni poiché la sua fonte è diversa da quella che fornisce leak ... eurogamer

