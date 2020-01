DOOM Eternal, niente scuse dal produttore esecutivo per il ritardo: 'Abbiamo dovuto fare dei periodi di crunch' (Di martedì 21 gennaio 2020) DOOM Eternal non sarebbe lo stesso gioco se non fosse stato posticipato, questo almeno secondo il produttore esecutivo Marty Stratton. Durante un'intervista Stratton ha spiegato che id Software ha lavorato per lunghe ore dopo l'annuncio del rinvio e ciò ha consentito al team di portare il gioco ad un livello qualitativamente alto."Questo è il miglior gioco che Abbiamo mai realizzato e non credo che lo direi se non avessimo avuto del tempo extra" ha dichiarato. "Il gioco è stato fatto, non Abbiamo aggiunto altro, ma ciò che il rinvio ci ha permesso di fare è stato correggere una tonnellata di bug in più. Ci ha permesso di migliorarlo e di fare una serie di test in cui Abbiamo coinvolto molte persone, oltre che di bilanciare le meccaniche di gioco e rattoppare un paio di exploit".Stratton ha inoltre affermato che mentre la leadership dello studio tenta di incoraggiare gli sviluppatori a ... eurogamer

DOOM Eternal Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : DOOM Eternal