Taylor Swift: viaggio top secret col fidanzato a Capodanno (Di lunedì 20 gennaio 2020) Taylor Swift: ecco come ha passato il Capodanno insieme al compagno Joe Alwyn Esattamente come per la gente comune, anche sotto i riflettori esistono diversi tipi di coppie: quelle più eccentriche ed esibizioniste, e quelle invece più accorte e discrete. Ebbene, Taylor Swift e Joe Alwyn appartengono sicuramente alla seconda categoria. Nonostante la fama li preceda, i due evitano accuratamente di rivelare dettagli sulla loro love story e in prima persona non hanno rivelato niente sul modo in cui hanno passato le feste. Tuttavia, grazie al contributo di un cantante, è storia nota: i piccioncini sono entrati nel 2020 con una vacanza alle Maldive. Lo assicura Matthew Crane, in concerto sulle favolose isole dell’Oceano Indiano nella notte del 31 dicembre 2019. Guardando in mezzo al pubblico ha improvvisamente scorto Taylor e Joe. Chissà quanto si è emozionato nel vederli assistere alla sua ... kontrokultura

trash_italiano : Ciao Javier, mentre tu ti stai lamentando, c’è un ragazzo che si chiama Giuseppe Giofré, che ha fatto #Amici19, che… - KontroKulturaa : Taylor Swift: viaggio top secret col fidanzato a Capodanno - - lauref_ : RT @Giadadanizzari1: QUESTO È GIUSEPPE GIOFRÈ CON ARIANA GRANDE, JENNIFER LOPEZ, TAYLOR SWIFT E BRITNEY SPEARS MA TRANQUILLO JAVIER CONTI… -