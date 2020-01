Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel (Di lunedì 20 gennaio 2020) Rihanna ha lasciato il fidanzato: lo riporta Us Weekly Rihanna e Hassan Jameel hanno rotto. Lo annuncia in esclusiva Us Weekly. Al momento rimangono sconosciute le ragioni, tuttavia secondo un insider la separazione sarebbe avvenuta in tranquillità. Né la star delle Barbados né l’imprenditore porterebbe astio o rancore verso l’ormai ex dolce metà. L’artista, venerata in tutto il mondo, sta vivendo un periodo particolare nella propria carriera. Difatti, se in ottica musicale accusa scarsa ispirazione, nel mondo degli affari infila un successo dietro l’altro. E fortunatamente nessun dramma d’amore pare sconvolgerla. Regna la pace In passato, Rihanna visse una relazione tossica insieme al rapper Chris Brown, continuamente al centro del gossip. L’ex compagno venne accusato dalla partner di percosse, versione in seguito parzialmente confermata dal cantante. La rottura sarebbe stavolta ... kontrokultura

KontroKulturaa : Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel - - zazoomnews : Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel - #Rihanna #torna #single: #finita - zazoomblog : Rihanna torna single: è finita la storia con Hassan Jameel - #Rihanna #torna #single: #finita -