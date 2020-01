Napoli, la Linea 2 della metro sospesa per un’ora per infortunio di un passeggero (Di lunedì 20 gennaio 2020) La metropolitana Linea 2 di Napoli è rimasta bloccata per circa un'ora, dalle 7.50 alle 8.50, nella mattina di oggi, 20 gennaio, a seguito dell'infortunio di un viaggiatore nella stazione di Montesanto. La situazione si è sbloccata dopo l'arrivo dei soccorsi. Ritardi di oltre 70 minuti e cancellati quattro treni. fanpage

poliziadistato : Incidente ferroviario sulla linea 1 della metropolitana di Napoli Agenti della #Poliziaferroviaria sul luogo dove… - Notiziedi_it : Linea 6 Metro Napoli, approvato il completamento Mostra-Municipio - sulsitodisimone : Informazioni linee ferroviarie: Linea Villa Literno – Napoli San Giovanni Barra: traffico riattivato fra Napoli Gia… -