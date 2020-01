Caso Gregoretti, Matteo Salvini alla Lega: “Mandatemi a processo” (Di lunedì 20 gennaio 2020) Matteo Salvini ha deciso: chiederà ai senatori della Lega di esprimere voto favorevole al processo per il Caso Gregoretti, la nave militare italiana con 131 migranti a bordo a cui fu negato lo sbarco, nel luglio scorso, quando era ministro dell’Interno nel primo governo Conte. Il leader della Lega è al centro di un aspro dibattito da mesi, e ha sempre difeso il suo operato sostenendo di aver agito con il consenso dell’intero esecutivo. Indagato per sequestro di persona aggravato, rischia fino a 15 anni di carcere. Matteo Salvini: “Processatemi” Non arretra di un millimetro rispetto alla decisione del luglio scorso con cui, all’alba dell’implosione del primo governo Conte, fu negato lo sbarco ai 131 migranti a bordo della nave militare Gregoretti. Oggi Matteo Salvini chiede di essere processato, dopo l’infuocata polemica scaturita dalla sua politica interna e dai decreti ... thesocialpost

AlessiaMorani : Anche per il caso Diciotti #Salvini fece lo spaccone dicendo “processatemi” e poi cambio’ idea perché alla fine la… - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI: 'MANDATEMI A PROCESSO' - LegaSalvini : CASO GREGORETTI, #SALVINI AI SENATORI DELLA LEGA: MANDATEMI A PROCESSO -