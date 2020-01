Il paradiso delle signore, attrice di Ludovica: “Amore? Non volevo…” (Di domenica 19 gennaio 2020) paradiso delle signore, Giulia Arena (Ludovica) “Dell’amore non volevo sentirne parlare” Giulia Arena nella soap Il paradiso delle signore interpreta Ludovica Brancia di Montalto grande amica di Riccardo Guarnieri del quale è innamorata non ricambiata, il giovane infatti se nella scorsa stagione si era innamorato di Nicoletta, dalla quale ha avuto una figlia Margherita che non ha riconosciuto, in questa si è invaghito di Angela. Giulia Arena invece non è come il suo personaggio e sulla sua vita privata in un’intervista a TvMia ha rivelato: “Ho conosciuto il mio fidanzato in un’aula dell’università Cattolica di Milano dove entrambi studiavamo Giurisprudenza… Ero concentrata sullo studio e sul lavoro. Dell’amore non volevo nemmeno sentire parlare” La giovane attrice ha continuato spiegando che il suo fidanzato Antongiuseppe ... Leggi la notizia su lanostratv

