Gazzetta: È il fallimento del progetto Napoli, De Laurentiis cominci ad ammettere i suoi errori (Di domenica 19 gennaio 2020) Non risparmia critiche al presidente De Laurentiis Maurizio Nicita sulla Gazzetta dello Sport. L’ennesimo risultato e soprattutto l’ennesima prestazione negativa, non lasciano dubbi al momento che il Napoli sta vivendo. Si tratta di un fallimento che rimette in discussione tutti i progetti che la società ha portato avanti negli ultimi anni e non basta di certo un cambio in panchina o il mercato di riparazione per porvi rimedio “Questa non è solo una sconfitta, la quarta consecutiva in campionato al San Paolo, ma anche il fallimento del progetto Napoli. Perché Rino Gattuso sbaglierà pure qualcosa – vedi l’assetto difensivo iniziale – ma i problemi sono più profondi e non solo tecnici. Il presidente Aurelio De Laurentiis, contestato alla fine, faccia serenamente un’autocritica e riparta, correggendo gli sbagli. Cosa che in parte sta facendo con le scelte sul ... Leggi la notizia su ilnapolista

napolista : Gazzetta: È il fallimento del progetto #Napoli, #DeLaurentiis cominci ad ammettere i suoi errori Da mesi il cammin… - CalcioNapoli24 : - SiamoPartenopei : Gazzetta - Il fallimento del progetto Napoli: rischio retrocessione, come la Fiorentina nel '93 -