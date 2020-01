Virus Cinese, “i casi sono 1700”: “Non sottovalutare l’allarme degli esperti” (Di sabato 18 gennaio 2020) L’allarme dei ricercatori inglesi sul numero reale delle infezioni causate dal nuovo Virus scoperto in Cina “è credibile e non va sottovalutato. Oltretutto è frutto del lavoro di uno studioso del calibro di Neil Ferguson, uno dei più grandi modellisti a livello mondiale. Considerati i casi rilevati in Thailandia e Giappone, penso anche io che il numero di infezioni legate a questo Virus possa essere superiore a quanto rilevato finora”. Ad affermarlo all’Adnkronos Salute è Gianni Rezza, direttore del dipartimento malattie infettive dell’Istituto superiore di Sanità (Iss). “A far pensare ad una diffusione più ampia rispetto ai numeri ufficiali – continua Rezza – è anche il fatto che alcuni pazienti non avrebbero visitato il mercato che è ritenuto essere all’origine del fenomeno. Inoltre, come spiegano i ricercatori britannici, ... Leggi la notizia su meteoweb.eu

