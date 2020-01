Scambio Suso Under, chi ci guadagnerebbe? – VIDEO (Di sabato 18 gennaio 2020) Suso alla Roma, Under al Milan: si può. Le ultime sul dialogo tra le due società per lo Scambio di esterni d’attacco La Roma e il Milan avrebbero intavolato una trattativa per un Scambio che coinvolgerebbe, nelle due direzioni, Cengiz Under e Jesus Suso. I club, infatti, starebbero lavorando per trovare l’intesa in vista di uno Scambio di prestiti con diritto di riscatto. E il potenziale approdo in giallorosso dello spagnolo, bersagliato dai suoi tifosi ed ai margini del progetto tecnico di Pioli, non sarebbe legato all’esito di altre operazioni attualmente in corso d’opera in casa giallorossa, all’indomani della trattativa per Politano definitivamente saltata con l’Inter. Leggi su Calcionews24.com Leggi la notizia su calcionews24

angelomangiante : Come alternativa a #Shaqiri resta valida la pista che porta a #Suso. La #Roma vorrebbero lo spagnolo del #Milan in… - tvdellosport : Adesso a #Sportitaliamercato: ?? Inter-Roma, salta lo scambio: #Eriksen caldo ?? Roma, si lavora allo scambio #Suso… - DiMarzio : #Calciomercato | #ASRoma-#Milan, lavori in corso per lo scambio #Under-#Suso -