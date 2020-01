Xbox Console Streaming: la preview arriva in Italia (Di venerdì 17 gennaio 2020) Microsoft, tramite Xbox Wire, ha annunciato che l’anteprima di Xbox Console Streaming è disponibile anche in Italia e altre nazioni. Annuncio Xbox Console Streaming è la nostra nuova funzionalità di sistema che ti consente di giocare ai gioghi Xbox One di proprietà e installati, compresi i titoli Xbox Game Pass, sul tuo telefono o tablet Android, trasmessi in Streaming dalla Console di casa. Consideriamo l’anteprima pubblica come un passo importante nel nostro viaggio per offrire lo Streaming di giochi ai giocatori Xbox in tutto il mondo! Impariamo da Xbox Insider come te ogni volta che partecipi a queste nuove tecnologie. Requisiti È necessario essere un Xbox Insider con una Console iscritta ad uno dei canali d’anteprima. Un telefono o un tablet Android versione 6.0 (o successiva), Bluetooth 4.0 e l’app Xbox Game Streaming. Un controller Xbox One Wireless con ... windowsinsiders

