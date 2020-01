**Migranti: Cassazione rigetta ricorso Procura Agrigento, Rackete non andava arrestata** (Di venerdì 17 gennaio 2020) Palermo, 17 gen. (Adnkronos) - Carola Rackete, la comandante della nave Sea watch non andava arrestata. La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso della Procura di Agrigento contro l'ordinanza che lo scorso luglio aveva rimesso in libertà la giovane comandante tedesca che a fine giugno era entrat Leggi la notizia su liberoquotidiano

