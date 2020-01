Lo stupro da parte del collega. I parenti lo pestano per vendetta (Di venerdì 17 gennaio 2020) Stefano Damiano È successo in un ristorante etnico di Padova. L'uomo di 31 anni è finito in ospedale È tornata a casa dai suoi confessando ai propri cari lo stupro subito e il padre e il fratello hanno immediatamente deciso di vendicarsi pestando l'autore della violenza. I fatti sono successi a Padova, tra il 5 e il 6 gennaio, in un noto ristorante etnico dove la ragazza, una 18enne di origini romene, faceva la cameriera. Al termine della serata di lavoro, il collega, un cuoco cinese di 31 anni, la avrebbe invitata nel suo appartamento e poi l'avrebbe costretta ad avere un rapporto sessuale. La vittima, tornata a casa dai suoi parenti, dopo un primo silenzio, si è lasciata andare al dolore confessando quanto aveva vissuto e a quel punto il padre e il fratello sono partiti in quarta decidendo di farsi giustizia da soli. I due, così, il giorno dopo la violenza si sono recati ... Leggi la notizia su ilgiornale

