Craxi, il film, il trucco a Saronno, le polemiche a Bollate; donna scippata e ferita a Garbagnate – ANTEPRIMA (Di venerdì 17 gennaio 2020) La nuova edizione de “il notiziario” si apre con un paio di notizie legate all’uscita del film “Hammamet” che racconta gli ultimi anni di vita di Bettino Craxi. A Saronno lavora il team di truccatori che ha reso possibile la trasformazione dell’attore Pierfrancesco Favino nell’ex leader del Partito socialista, protagonista del film. A Bollate invece fa discutere la proposta di Forza Italia di intitolare una via a Bettino Craxi Una donna è stata scippata e ferita in pieno centro a Garbagnate, ma ha provato a reagire e oggi dice: “Se non avessi avuto i tacchi…” Chiese senza pace: ladri in sacrestia a Caronno Pertusella. su Il Notiziario. Leggi la notizia su ilnotiziario

marcotravaglio : RIPOSI IN PACE, AMEN Complice il film Hammamet di Gianni Amelio, è ripartita la rumba per la beatificazione del fu… - NicolaPorro : Dal film #Hammamet emerge un aspetto di #Craxi e della sua vicenda non sempre sottolineato nei commenti di questi g… - ilNotiziarioInd : Craxi, il film, il trucco a Saronno, le polemiche a Bollate; donna scippata e ferita a Garbagnate - ANTEPRIMA -… -