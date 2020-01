Vanessa Incontrada presenta “Come una Madre“: “No comment su Sanremo, felice della fiducia Rai“ (Di giovedì 16 gennaio 2020) A Viale Mazzini è stata presentata la nuova fiction Come Una Madre con protagonista Vanessa Incontrada, ormai uno dei volti più popolari sulla Rai. Dopo lo straordinario successo di “20 anni che siamo italiani”, infatti, l’attrice e conduttrice torna nuovamente su Rai 1 con una fiction accattivante che mischia la fiaba con il thriller, una storia familiare come tante proposte dai Rai Fiction ma con un taglio narrativo inedito. Vanessa Incontrada torna protagonista su Rai1 nei panni di Angela, una donna coraggiosa con un grave lutto nel cuore che si ritrova suo malgrado ad affrontare un lungo viaggio, nei sentimenti e non, per ritrovare quella pace interiore perduta. Vanessa Incontrada ha subito chiarito di non voler parlare di Sanremo 2020, dove in tanti l’avrebbero voluta presente “Non è la sede corretta e non ne voglio parlare“, mentre sulla sua ... Leggi la notizia su giornalettismo

