Scandalo a Uomini e Donne, arriva l'ultimatum di Maria De Filippi: 'Deve chiudersi…' (Di giovedì 16 gennaio 2020) Le segnalazioni su Armando Incarnato Gran parte del terzo appuntamento del Trono over di Uomini e Donne è stato dedicato alla sfilata delle dame, ma anche Armando Incarnato. Su quest'ultimo, infatti, in studio sono giunte una serie di segnalazioni fatte da un paio di signore del parterre senior, ma pure da parte di Gianni Sperti e Tina Cipollari. In pratica gira voce che il cavaliere napoletano avrebbe una fidanzata al di fuori del dating show di Canale 5. E proprio una cara amica di questa presunta fiamma ha contattato la redazione di U&D. Maria De Filippi, però ha comunicato che la persona citata prima non vuole recarsi in trasmissione per testimoniare. L'ultimatum di Maria De Filippi al cavaliere del Trono over di Uomini e Donne A quel punto la padrona di casa Maria De Filippi ha rivelato in studio altre informazioni. Ovvero che questa signora e Armando sono in ...

