Sacerdoti sposati e diaconesse: lo strappo dei vescovi tedeschi (Di giovedì 16 gennaio 2020) Giuseppe Aloisi I vescovi tedeschi in cammino per la rivoluzione dottrinale che cambierebbe per sempre la Chiesa. Il Vaticano chiamato alla sfida dell'unità Il "concilio interno" della Chiesa tedesca è iniziato. Il sito ufficiale è online. Le prime dichiarazioni, quelle riguardanti il nuovo rapporto tra dottrina ed omosessualità, sono già note: i vescovi teutonici pensano che alcune delle certezze catechetiche siano desuete. Roma, nel senso del Vaticano, può storcere il naso quanto vuole: il piano di Reinhard Marx è comunque quello di "vincolarsi" a quanto deciso nella reunion, che sembra voler procedere spedita. Senza tenere a mente tutto questo, è complicato comprendere il perché Joseph Ratzinger e Robert Sarah abbiano optato per un libro sul celibato sacerdotale. La battaglia vera - com'è stato spiegato in questo articolo - si combatte in Germania, dove la corrente ... Leggi la notizia su ilgiornale

