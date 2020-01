La produttrice di 007: “James Bond può essere di qualsiasi colore, ma non sarà mai donna” (Di giovedì 16 gennaio 2020) "Può essere di qualsiasi colore, ma sarà comunque un maschio. Non voglio fare interpretare a una donna un personaggio maschile": così parla la storica produttrice Barbara Broccoli a proposito dell'interprete che sostituirà Daniel Craig dopo No Time To Die, "le donne siano molto più interessanti di così". Leggi la notizia su fanpage

NabilZouhir1 : Non riesco a pensare a persona più adeguata ad interpretare 007 di Idris Elba -