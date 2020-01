Evoluzione meteo: in arrivo una CICLOGENESI MEDITERRANEA (Di giovedì 16 gennaio 2020) La monotonia del meteo della prima metà di gennaio è destinata a interrompersi bruscamente: nel weekend e per parte della settimana prossima, infatti, è previsto l'arrivo di una profonda CICLOGENESI MEDITERRANEA, che porterà un'acuta fase di maltempo su buona parte delle regioni. Previsioni per questo weekend: maltempo al Centro-Nord. In una prima fase, tra venerdì e sabato, piogge e nevicate interesseranno tutto il Nord Italia e una parte del Centro, mentre successivamente il maltempo si sposterà solo sull'area tirrenica, ma in particolare potrebbe essere la Sardegna la regione di gran lunga più colpita.È ancora presto per fare delle previsioni meteo precise, ma la tendenza oramai è questa: una profonda spaccatura tra venerdì e domenica e una successiva Evoluzione in CICLOGENESI MEDITERRANEA da lunedì in poi, con forte maltempo che si sposta verso il mediterraneo ... Leggi la notizia su meteogiornale

