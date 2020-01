Uomini e Donne oggi: ancora polemiche su Armando, Maria interviene (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Uomini e Donne oggi, una nuova sfilata: Armando finisce di nuovo sotto accusa Continua ad andare in onda il Trono Over a Uomini e Donne. oggi nel noto programma di Maria De Filippi assisteremo a un momento complicato per Armando Incarnato, atteso dal pubblico di Canale 5 ormai da qualche giorno. Prima, però, continueremo ad … L'articolo Uomini e Donne oggi: ancora polemiche su Armando, Maria interviene proviene da Gossip e Tv. Leggi la notizia su gossipetv

