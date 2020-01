Al Teatro Genovesi “Un poeta un po’ beta” di e con Roberto Lombardi (Di mercoledì 15 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Secondo fine settimana all’insegna della poesia al Teatro Genovesi di Salerno con lo spettacolo “Un poeta un po’ beta” di e con Roberto Lombardi. Il “divertissement in rima sciolta” – come lo definisce lo stesso autore – tornerà a calcare le tavole del palcoscenico di via Sichelgaita sabato 18 gennaio, alle ore 21.15, e domenica 19 gennaio, alle ore 19. “Si fa presto a dire poeta. Anche in un paese come il nostro di poeti e navigator la poesia sembra sparita dalle personali abitudini di lettura – scrive Lombardi nelle note di presentazione – Sopravvive nella canzone – il premio Nobel a Bob Dylan va in questa direzione, e l’Accademia di Svezia, che non manca di prendere abbagli, sa anche registrare con lungimiranza tendenze della letteratura contemporanea”. Lombardi, a sua volta poeta e scrittore oltre che attore, ... Leggi la notizia su anteprima24

Terredicampania : Questo fine settimana al Teatro Genovesi “Un poeta un po’ Beta” di Roberto Lombardi - infocampania : SALERNO - AL TEATRO GENOVESI “UN POETA UN PO’ BETA” DI E CON ROBERTO LOMBARDI - GazzettaSalerno : Un poeta un po’ beta, sabato 11 e domenica 12 al Teatro Genovesi con Roberto Lombardi. -