Truffe telefoniche gennaio 2020: numeri pericolosi e a cui non rispondere

Truffe telefoniche in atto anche a gennaio 2020: tra le più comuni e frequenti delle ultime settimane spicca quella del trading online, per le quali la vittima viene contattata da un finto operatore di trading che le dice dove investire soldi per ottenere guadagni sicuri: la vittima che ci casca viene invitata così a fare un accredito su un conto corrente, ma i soldi ovviamente spariscono e la truffa è completata.

Truffe telefoniche gennaio 2020: il numero a cui non rispondere

Il numero più quotato dal quale proviene questo tipo di truffa è il seguente: 02 871657881. Tuttavia possono essere usati anche altri numeri, col prefisso italiano e non più inglese (+44) come qualche tempo fa. Questo consente all'utente meno sospettoso di rispondere più tranquillamente perché la chiamata proviene dall'Italia.

