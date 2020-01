Libia: Conte, ‘conferenza Berlino confermata domenica’ (Di martedì 14 gennaio 2020) Roma, 14 gen. (Adnkronos) – “Questo è il momento di lavorare concretamente a una soluzione politica” sulla crisi libica “e posso annunciarvi che è appena arrivato l’invito della cancelliera Merkel: salvo imprevisti, la conferenza” di Berlino “si terrà domenica prossima, Quindi queste ore sono determinanti per gli ultimi preparativi per la conferenza”. Lo ha detto il premier Giuseppe Conte a margine del lungo incontro al Cairo con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.L'articolo Libia: Conte, ‘conferenza Berlino confermata domenica’ CalcioWeb. Leggi la notizia su calcioweb.eu

