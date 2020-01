Già tempo di PS Plus di febbraio 2020: quali i giochi PS4 gratis? (Di martedì 14 gennaio 2020) Lo diciamo fin da subito, i PS Plus di febbraio 2020 non sono ancora stati annunciati da "mamma" Sony. Dopo aver messo sul piatto Uncharted The Nathan Drake Collection e Goat Simuator per il mese in corso, il colosso giapponese del gaming si prepara ad omaggiare i suoi fedelissimi con una nuova Instant Game Collection, che come da tradizione andrà a comprendere due titoli - tra produzioni "tripla A" e indie - in digitale per PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Questo a patto di essere abbonati al sevizio PlayStation Plus, utilissimo pure per giocare in multiplayer online ai vostri giochi preferiti, per avere a disposizione dello spazio di archiviazione aggiuntivo via Cloud e per avere accesso a diversi sconti e promozioni esclusivi su PlayStation Store - sempre da scaricare sui nostri hard disk. amazon box="B07JFPVJRJ" In attesa che la "grande S" si pronunci - con il reveal dei ... Leggi la notizia su optimaitalia

