Friedemann Vogel e il balletto, intervista al Danzatore dell'anno (Di martedì 14 gennaio 2020) Friedemann Vogel ha posato per GQ, interpretando il menswear sartoriale di Dior. Ecco l'intervista nel backstage. Capita, anche di doversi figurare l’eroina che sale lungo il braccio. Friedemann Vogel è un ballerino classico, due volte Danzatore dell’anno per i critici internazionali di Tanz, chiamato sui palchi più applauditi del mondo (a febbraio sarà in Giappone con Alina Cojocaru). Capita, se non ci si ferma agli Apollo e ai Romeo. «La dipendenza dalle droghe, o come si possa uccidere qualcuno: mi è successo di trovarmi in quella parte, con verità da cercare e risposte da dare, e poi lasciarle scivolare via, perché in scena succeda la cosa giusta e arrivi al pubblico». Eppure nella percezione comune il balletto resta per pochi. Un diverso storytelling potrebbe aiutare? «Avessi il potere di cambiare le cose, ne farei ... Leggi la notizia su gqitalia

Friedemann Vogel Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Friedemann Vogel